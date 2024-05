Der Stierkampf ist weltweit umstritten. Das gilt auch für Spanien, der europäischen Hochburg der „Stierkämpfer“, wo den Toreros inzwischen ebenfalls der Wind ins Gesicht bläst. Schon länger wächst die Kritik am blutigen Spektakel, das Publikumsinteresse nimmt ab. Nun musste die Stierkampfbranche eine weitere schlechte Nachricht verdauen: Spaniens Mitte-links-Regierung kündigte an, dass sie dem Stierkampf die staatliche Unterstützung entziehen will.