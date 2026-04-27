Insgesamt 227 Stellen werden für das kommende Schuljahr 2026/27 auf der Homepage der Bildungsdirektion für Kärnten bzw. unter https://bewerbung.bildung.gv.at ausgeschrieben. Im Bundesschulbereich werden 110 Planstellen bzw. insgesamt 1605 Stunden für Lehrerinnen und Lehrer ausgeschrieben. Dabei handelt es sich bei 23 Stellen bzw. 506 Stunden um Vollzeitstellen und bei 87 Stellen bzw. 1099 Stunden um Teilzeitstellen.

Auf die Bildungsregion West entfallen in den Bezirken Hermagor, Spittal, Feldkirchen sowie Villach-Stadt und Villach-Land 37 Stellen, auf die Bildungsregion Ost in den Bezirken Sankt Veit, Klagenfurt-Stadt und Klagenfurt-Land, Wolfsberg und Völkermarkt 73 Stellen.

Auf den AHS-Bereich bzw. den Bereich Bundesschulcluster entfallen 62 Stellen, auf den Bereich BMHS 48 Stellen.

Für Pflichtschulen sind 117 Stellen ausgeschrieben

117 Planstellen für Lehrerinnen und Lehrer bzw. 2306 Stunden in Kärntens Pflichtschulen werden ebenfalls für das Schuljahr 2026/27 ausgeschrieben. Konkret handelt es sich um 55 Planstellen im Volksschulbereich, 61 Planstellen an Mittelschulen im Landesbereich und eine Stelle an einer Polytechnischen Schule (PTS). Die Stellen lassen sich im Verhältnis 74 zu 43 (West/Ost) beschreiben. Lehrerinnen und Lehrer können sich zwischen dem 27. April und dem 8. Mai 2026 dafür bewerben.

Auch die Praxisvolksschule der Pädagogischen Hochschule Kärnten mit zwei Stellen sowie deren Praxismittelschule mit vier Stellen haben in diesem Zeitraum zusätzliche sechs Stellen ausgeschrieben.

Auch Quereinsteiger gesucht

Für dieses Ausschreibungsverfahren können sich wieder zertifizierte Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger in der Allgemeinbildung im Bereich der AHS, BMHS und Mittelschulen bewerben. Insbesondere in der Bildungsregion West und hier an Mittelschulen bestünden für sie gute Jobchancen, heißt es aus der Bildungsdirektion. Nähere Informationen zum Quereinstieg finden Sie auf der Homepage www.klassejob.at.

Die Bildungsdirektion für Kärnten freut sich, gut ausgebildeten Kärntnerinnen und Kärntnern attraktive Arbeitsplätze in Kärntens Schulen bieten zu können. Es wird darauf verwiesen, dass in der digitalisierten Wissens- und Bildungsgesellschaft der Beruf der Pädagoginnen und Pädagogen zunehmend an Bedeutung gewinnt. Den rund 68.000 Schülerinnen und Schüler an 357 Standorten in unserem Bundesland sei das entsprechende Rüstzeug für die Herausforderungen der Zukunft mitzugeben.

Dies ist nicht die letzte Ausschreibung für das kommende Schuljahr in Kärnten, am 12. Juni findet eine weitere Ausschreibung statt.