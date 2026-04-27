Es war keine leichte Geburt, das Doppelbudget 2027–28, auf das sich die Dreierkoalition am Montagabend im Grundsatz geeinigt hat. Hauptverantwortlich dafür war vor allem die verschärfte internationale Lage durch den Iran-Krieg, der für neue Turbulenzen auf den globalen Energiemärkten sorgt. „Gerade in einer Zeit, in der äußere Umstände unübersichtlich, unsicher und kaum beeinflussbar sind, ist es besonders wichtig, im eigenen Wirkungsbereich Verantwortung zu übernehmen und einen klaren Kurs vorzugeben. Dabei sind größtmögliche Stabilität und finanzielle Planungssicherheit ganz entscheidende Faktoren“, heißt es in einer schriftlichen Erklärung von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) am Montagabend.

Regierung will Spielraum für Offensivmaßnahmen

Konkret wurden folgende Eckpunkte vereinbart: Beim Konsolidierungsbeitrag, also dem reinen Einsparungsvolumen, ist vorgesehen, im Jahr 2028 einen Gesamtbetrag von rund 2,5 Milliarden Euro einzusparen. Dieser setzt sich aus Maßnahmen auf der Ausgaben- ebenso wie auf der Einnahmenseite zusammen. Darüber hinaus wird gezielt noch mehr konsolidiert, um zusätzliche Mittel in Höhe von rund 2,6 Milliarden Euro in Offensivmaßnahmen in den Bereichen Arbeitsmarkt, Pflege und Elementarpädagogik investieren zu können. In Summe beträgt das Konsolidierungsvolumen damit 5,1 Milliarden Euro.

Damit soll vor allem der Faktor Arbeit entlastet werden: Für das Jahr 2028 ist eine Senkung der Lohnnebenkosten im Ausmaß von einem Prozentpunkt auf 2,7 Prozent vorgesehen. Die Gegenfinanzierung erfolgt über nachhaltige strukturelle Maßnahmen aus dem Unternehmenssektor selbst, sowie Umschichtungen und beläuft sich jährlich auf rund 2 Milliarden Euro. Insgesamt ergibt sich damit ein Gesamtvolumen von mehr als 5 Milliarden Euro und damit ein ausgewogener Mix aus konsequenter Budgetdisziplin und gezielten Zukunftsinvestitionen.

Wieder Kürzungen bei Pensionen

Inhaltlich zeichnet sich ab, dass es – wie heuer – nicht für alle Pensionen eine volle Abgeltung der Teuerung geben dürfte; auch bei den im europäischen Vergleich sehr hohen Förderungen für Familien könnte es zu Einschnitten kommen. Fix dürfte sein, dass Förderungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds, der sich aus den Lohnnebenkosten speist, künftig zum Teil aus dem Budget beglichen werden. Detto werden wohl die bestehenden Sonderabgaben für Banken und Energiekonzerne verlängert. Zuletzt häuften sich auch Hinweise, dass es auch zu einer Erhöhung der Körperschaftsteuer für Großunternehmen kommen dürfte.

Mit der Einigung auf die Eckpunkte beginnt nun die Knochenarbeit in den einzelnen Ministerinnen. In den kommenden Tagen und Wochen starten deshalb die Detailverhandlungen, wie viel jedes Ressort einzusparen hat und wo womöglich sogar mehr Geld zur Verfügung steht. Die Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer ist für den 10. Juni angesetzt.