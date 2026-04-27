Der „Fall Timmy“ ist nach wie vor emotional hoch aufgeladen, in dieser Woche könnte der nordatlantische Buckelwal schließlich aus seiner misslichen Lage abtransportiert werden: Der Meeressäuger im desolaten Zustand strandete vor bald einem Monat vor der deutschen Ostseeinsel Poel bei Wismar (Mecklenburg-Vorpommern). Seit dem Start einer privaten Rettungsinitiative kam es zu etlichen Verzögerungen, Planänderungen und Rückschlägen, gegenseitige Anschuldigungen Beteiligter inklusive.

Gelingt Abtransport mit Barge?

In dieser Woche, frühestens aber heute, soll ein großer Lastkahn Timmy samt Wasser aufnehmen. Mit viel Aufwand wurde dafür gesorgt, dass das Tier auch bei niedrigeren Wasserständen tiefer im Wasser liegt – und dafür eine Rinne bis zur tieferen Fahrrinne gebaggert, gesaugt und gespült. Durch die gut 100 Meter lange Rinne soll der Wal in die absenkbare Barge gelotst werden. Das stählerne Becken soll dann, von einem Schlepper gezogen, in die mehr als 400 Kilometer entfernte Nordsee aufbrechen. Eine finale Odyssee für das Tier, dessen Überleben ungewiss ist. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD), der angesichts des Schicksals des Buckelwals seit Wochen im medialen Fokus steht.

Seitens der Whale and Dolphin Conservation (WDC) zeigt man sich zutiefst besorgt um den Wal, betont aber, dass man das Geschehen nur aus der Ferne beobachten könne. „Was uns über die Live-Streams große Sorge bereitet, ist die Anzahl der Menschen und auch Schlauchboote, Paddelboote und dergleichen, die sich immer wieder sehr nahe bei dem Wal aufhalten.“

Der Lastkahn, geschoben von dem Schubschiff „Hans“ © APA

Der vier bis sechs Jahre alte und gut zwölf Meter lange Walbulle war erstmals am 3. März im Hafen von Wismar gesichtet worden und saß daraufhin westlich vor Timmendorfer Strand in Schleswig-Holstein fest. In weiterer Folge lag er in verschiedenen Flachwasserzonen. Es sei denkbar, dass sich der Wal schwer erkrankt zum Ausruhen oder sogar zum Sterben in das niedrige Gewässer begeben hat, gibt man bei der WDC zu bedenken: „Im Vergleich zu tieferen Gebieten birgt ein seichtes Areal – theoretisch – weniger Gefahren wie natürliche Feinde oder umherfahrende Schiffe und dient als Rückzugsort. In seiner aktuellen Lage bekommt das Tier diese Ruhe jedoch nicht.“

Dass sich der Wal relativ ruhig verhält, ist nicht einfach einzuschätzen: „Es gibt Daten, die belegen, dass manche Wale die Lautstärke und Häufigkeit ihrer Laute erhöhen, wenn sie unter Stress stehen und menschengemachtem Lärm ausgesetzt sind. Andere Wale hören hingegen unter ähnlichen Umständen möglicherweise ganz auf zu kommunizieren. Ähnlich verhält es sich mit Bewegungen.“ Manche Wale äußern ihren Stress durch Flossenschläge, andere verfallen in eine Art Myopathie (auch „Fangmyopathie“ bei Wildtieren genannt), bei der die Muskeln sich verkrampfen und das Individuum als Reaktion auf Stress eher ruhig wird. „Interpretationen des Verhaltens eines gestrandeten Wals – aktiv oder ruhig – sind mit Vorsicht zu betrachten und dürfen nicht ‚vermenschlicht‘ werden.“

Zog sich der Wal bewusst zurück?

Für einen bewussten Rückzug Timmys in seichtes Gewässer spreche, „dass der Wal bereits mehrmals gestrandet ist – teilweise auch, nachdem er sich unbeobachtet freigeschwommen hatte“. Da die wiederholten Strandungen des Meeressäugers möglicherweise seine inneren Organe geschädigt haben, schätze man sein langfristiges Überleben als gering ein. Das Tier zu erlösen, sei aktuell die einzig vertretbare Maßnahme: „Die Durchführung erfordert jedoch spezielle fachliche Expertise sowie Erfahrung mit der Euthanasie großer Wale und ist mit Risiken für die beteiligten Einsatzkräfte verbunden.“

Deutliche Worte wählte zuletzt Greenpeace-Experte Thilo Maack mit Blick auf das regelrechte Gezerre um Timmy: „Keinem Wildtier an Land, wie zum Beispiel einem sterbenden Wolf, Hirsch oder Wildschwein, würde man ein solches ans Würdelose grenzende Gezerre zumuten.“