Seit Wochen liegt Buckelwal Timmy vor der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommern fest. Ein Rettungsversuch zu Wochenbeginn scheiterte, seither beschuldigen sich Tierschützer gegenseitig, fehlerhaft gehandelt zu haben. Boote sollten das Tier aus der Bucht treiben, dabei kollidierte eines davon fast mit dem Wal. Dieser soll dadurch in Panik geraten sein. Nach etwa zwei Stunden stoppte der vermutlich erschöpfte Wal und ist seither wieder ruhig.

Eine an der Rettungsaktion mitbeteiligte Tierärztin liegt indes im Koma. Sie erlitt einen medizinischen Notfall, musste mit dem Hubschrauber in die Uniklinik Rostock geflogen werden und wurde dort notoperiert. Laut ersten Informationen steht der Vorfall aber nicht im Zusammenhang mit dem Einsatz rund um den Wal. Karin Walter-Mommert gegenüber NDR: „Eine unserer Mitstreiterinnen aus dem Team, Frau Dr. Janine Bahr-van Gemmert, ist Montagmittag mit Kreislaufsymptomen, Schlaganfall-Auffälligkeiten ins Krankenhaus verbracht worden. Der RTW vor Ort hat fantastisch reagiert.“ Die Tierärztin befand sich am Mittwoch noch nicht außer Lebensgefahr.

Bagger und Helfer bei Timmy

Mittwochmittag war eine Vielzahl von Helfern im Wasser bei Timmy. Sie bedienten unter anderem einen Unterwasser-Scooter und berieten sich immer wieder. Das Gerät soll den Sand und den Schlamm um das Tier herum lockern. Auch der Bagger war immer wieder aktiv und versuchte wohl ebenfalls, den Boden zu lockern. Immer wieder platzieren Helfer frische feuchte Tücher auf Timmys Rücken.

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Timmy wurde zuletzt wieder aktiver und bewegte in den vergangenen Stunden mehrfach seine Schwanzflosse. Wie auf Live-Bildern zu erkennen ist, versprühte das Tier zudem am Vormittag eine Fontäne.

Timmy hat sich in die Ostsee verirrt

Der von Medien Timmy getaufte Buckelwal hatte sich aus unbekannten Gründen in die für ihn als Lebensraum ungeeignete Ostsee verirrt. Er wurde erstmals Anfang März im Hafen von Wismar gesichtet und irrte danach weiter umher. Was ihm genau fehlt, ist unklar. Die frühere Entscheidung, die aktiven Rettungsbemühungen einzustellen und das Tier an seinem Liegeort vor Poel sterben zu lassen, wurde auch von Experten von Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace mitgetragen.

Probleme bereitet dem Wal nach Expertenangaben unter anderem wohl auch ein Fischernetz, das er möglicherweise teils verschluckt haben könnte. Helfer entfernten im Verlauf der vergangenen Wochen bereits 50 bis 70 Meter davon, die sich außerhalb des Körpers befanden. Auch die Haut des Tiers ist aufgrund des geringen Salzgehalts der Ostsee inzwischen stark angegriffen, könnte sich nach Angaben der Initiative aber regenerieren.

Viele Fachleute sehen die Lage inzwischen sehr pessimistisch und halten eine erfolgreiche Rettung für unwahrscheinlich. Selbst wenn ein Transport in Richtung Nordsee gelingt, sind die Überlebenschancen laut Experten extrem gering.