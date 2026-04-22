Soll man Buckewal Timmy das Ableben aktiv ermöglichen oder nicht?
Kommentar.
Seit Tagen kämpfen Menschen um das Leben des in der Wismarer Bucht gestrandeten Buckelwals Timmy. Rufe nach einer aktiven Erlösung des Tieres wurden zuletzt lauter - doch es gibt auch Gegenstimmen.
Der Artikel für Sie zusammengefasst
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Timmy, der Buckelwal, ist seit März viermal an der Ostsee gestrandet.
Es wird diskutiert, ob ein aktives Beenden seines Lebens im Sinne des Tieres ist.
Ein natürlicher Tod wird als Anerkennung biologischer Prozesse gesehen, nicht als Gleichgültigkeit.
Eingriffe wie Tötungen könnten zusätzlichen Stress in einer sensiblen Situation verursachen.
Timmy sollte in Würde und ohne Zwang gehen dürfen, wenn seine Zeit gekommen ist.
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