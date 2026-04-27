Der Verhandlungsmarathon in der Koalition vom Wochenende setzte sich am Montag fort: Zunächst berieten ÖVP, SPÖ und Neos intern. Für den späten Nachmittag ist geplant, dass sich wieder die Regierungsspitze aus Kanzler Christian Stocker (ÖVP), Vize Andreas Babler (SPÖ) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) zusammensetzen, um die letzten Stolpersteine für eine grundsätzliche Einigung auf die Eckpunkte für das Doppelbudget 2027–28 aus dem Weg zu räumen. Noch heute könnte diese, so erfuhr die Kleine Zeitung aus verschiedenen Quellen, auch öffentlich verkündet werden – allerdings wahrscheinlich ohne die konkreten Details.

Inhaltlich zeichnet sich ab, dass es – wie heuer – nicht für alle Pensionen eine volle Abgeltung der Teuerung geben dürfte; auch bei den im europäischen Vergleich sehr hohen Förderungen für Familien dürfte es zu Einschnitten kommen. Detto werden wohl die bestehenden Sonderabgaben für Banken und Energiekonzerne verlängert. Zuletzt häuften sich auch Hinweise, dass es eventuell auch zu einer Erhöhung der Körperschaftsteuer kommen könnte.

Kommt Senkung der Lohnnebenkosten?

Dafür könnten ÖVP und Neos im Gegenzug bei den Lohnnebenkosten eine erste Senkung erreichen. Ein Wunsch, auf den vor allem Wirtschaftsvertreter pochen. Mehr Investitionen sind auch in den Arbeitsmarkt vorstellbar, worauf vor allem die SPÖ pocht.

Insgesamt muss die Regierung netto ein Konsolidierungsvolumen von zumindest 2,5 Milliarden Euro erreichen, um für 2027 ein Budgetdefizit von 3,5 Prozent zu erreichen. Rechnet man die angestrebten „Wohltaten“ hinzu, muss brutto deutlich mehr konsolidiert werden.