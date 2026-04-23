Schon in seiner Zeit als Bürgermeister von Kappel habe er dafür gekämpft. Als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr musste er nach Unfällen oft ausrücken. Mittwoch konnte der nunmehrige Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber (ÖVP) als Straßenbaureferent nach jahrzehntelangem Kärntner Kampf einen gewichtigen „Meilenstein setzen“. Mit Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) und Asfinag-Vorstand Hartwig Hufnagl unterzeichnete er im Spiegelsaal der Landesregierung das Arbeitsübereinkommen zum Sicherheitsausbau der B 317 (Friesacher Straße) zwischen St. Veit Nord und Friesach Nord. Konkret sind der Zeitplan (Start 2032), die Finanzierung und Abwicklung vertraglich hinterlegt. Nachdem die Koralmbahn erfolgreich auf Schiene ist, gibt es so ein nächstes Großprojekt für Kärnten. 400 Millionen zahlt der Bund, der Straßenabschnitt kommt in die Zuständigkeit des Landes, das den vierspurigen Ausbau mit Mitteltrennung abwickelt. „Wir haben großen Respekt vor diesem Mammutprojekt“, gestand Gruber ein, der Straßenbaudirektor Volker Bidmon samt Team für den Einsatz dankte. Hanke betonte die Wichtigkeit, in schwierigen Zeiten Wirtschaft und Mobilität anzukurbeln – und für Sicherheit zu sorgen.

Ein Mobilitätspaket für Kärnten: Asfinag-Vorstand Hufnagl, Lhstv. Gruber, Minister Hanke, LH Fellner, ÖBB-Chef Matthä, LR Schuschnig (von links) © Tobias Holzer

„Grünes Drama“ beendet

Der freundschaftlich-professionelle Umgang mit dem Bund, seit Minister Hanke im Amt ist, sei nicht selbstverständlich, strich Landeshauptmann Daniel Fellner hervor. Mehrfach wurden als Kontrast all die Turbulenzen in der Ära von Ministerin Leonore Gewessler genannt, die Gruber als „grünes Drama“ zusammenfasste.

Hilfe aus Wien

Parteifreund Hanke sagte Fellner zu: „Ich werde in Wien immer bei Dir sein, wenn es darum geht, Kärnten weiter nach vorne zu bringen.“ Zur Unterstreichung seiner Aussage hatte Hanke die Chefs der ÖBB und Asfinag an seiner Seite, die heuer gemeinsam 350 Millionen Euro in Kärnten investieren, bis 2027 werden es 440 Millionen Euro sein. Wobei allein die Asfinag über sechs Jahre die Investitionen in Kärnten im Vergleich zu den letzten sechs Jahren auf 1,3 Milliarden Euro fast verdoppeln werde, so Hufnagl. Sanierungen der A2 (Unterflurtrasse Haidach), Ausbau des Knotens Villach, Sanierungen der Karawankentunnel-Bestandsröhre, von Tauern- sowie Katschbergtunnel, der Mautstelle Rosenbach stehen an. Matthä nannte die Attraktivierung von Bahnhöfen (Villach, Kappel, Bodensdorf, Rothenthurn), die Schaffung von Park & Ride-Anlagen, Sanierungen von Unterführungen (Föderlach) als Investitionen für die nächsten Jahre. Binnen fünf Jahren würden 800 Millionen nach Kärnten fließen.

„Alter Dank, neue Bitt“

Zurückhaltend reagierte Hanke dann aber auf Grubers Hinweis gemäß eines Kärntner Spruchs „ein alter Dank ist eine neue Bitt‘“ und der vortägigen Forderung in Richtung Bund, weitere Kärntner Infrastrukturprojekte wie die Bahngütertrasse im Zentralraum oder die Bahnstrecke Ossiacher See zu unterstützen. Aktuell kämpfe er wegen der nötigen Einsparungen im Doppelbudget, so Hanke. „Ich bitte um Verständnis. Manchmal muss man auf die Pausetaste drücken. Geben Sie mir bitte Zeit für weitere Schwerpunkte.“

Bahnhof „Annabichl-Airport“

Erfreut war Mobilitätsreferent Sebastian Schuschnig. Denn von Matthä gab es ein Ok für die Umsetzung der Forderung aus Kärnten, den Bahnhof Klagenfurt-Annabichl um den Begriff „Airport“ zu ergänzen und so Ortsunkundige zu informieren. Die Realisierung könnte noch Zeit brauchen. „Es geht nicht nur darum, ein paar Schilder auszutauschen, das muss dann auch in den Fahrplänen international so verankert werden und könnte mit Inkrafttreten neuer Fahrpläne Realität werden.“