Hunderte schwere Unfälle, Dutzende Tote. Die Friesacher Straße (B 317), von St. Veit-Nord bis Friesach, hat seit Jahrzehnten den Ruf, eine „Todesstrecke“ zu sein. Damit soll Schluss sein. Nach mehr als 30 Jahren Verhandlungen und Streit haben sich Bund und Land auf einen Sicherheitsausbau der etwa 24 Kilometer langen Strecke geeinigt. Eine Übereinkunft, an die nur mehr wenige geglaubt haben, und die auch ein Ergebnis der intensiven Gespräche zwischen Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) und Martin Gruber (ÖVP), stellvertretender Landeshauptmann und Straßenbaureferent, gewesen ist.

„Ausbau schützt Menschenleben“

„Mit dem Übereinkommen setzen wir einen entscheidenden Schritt für mehr Sicherheit auf der B 317, denn jeder Verkehrstote ist einer zu viel. Der Ausbau mit baulicher Mitteltrennung schützt Menschenleben und schafft eine leistungsfähige Verbindung für die Region“, sagt Hanke. „Wir investieren gezielt, vermeiden zusätzlichen Transitverkehr und handeln verantwortungsvoll mit öffentlichen Mitteln. Nach Jahren der Diskussion beginnt nun die Umsetzung – für Pendlerinnen und Pendler, Anrainer und die regionale Wirtschaft.“

„Ein Meilenstein“

Gruber ist ebenfalls zufrieden: „Nach jahrzehntelangen Diskussionen ohne Ergebnis ist es nun erstmals gelungen, dass wir mit dem Bund konkrete Schritte zur B 317 festlegen. Das Arbeitsübereinkommen, das wir unterzeichnen, ist mit einem Zeitplan und einer Finanzierung hinterlegt. Das ist ein Meilenstein.“ Die Friesacher Straße sicherer zu machen, sei ein Mammutprojekt für das Land. „Aber wir nehmen diese Verantwortung auf uns, weil das eine schnellere Umsetzung bedeutet als es der Asfinag möglich gewesen wäre“, sagt Gruber.

Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ, links) und Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber (ÖVP) © LPD Kärnten

Am Mittwoch soll das Arbeitsübereinkommen für das Vorhaben B 317 in Klagenfurt unterschrieben und im Rahmen der Präsentation weiterer Infrastrukturmaßnahmen – unter Beteiligung von Bund, Land, Asfinag und ÖBB – vorgestellt werden. Und das sind die wichtigsten Details dieses riesigen Projekts:

Der Bund bezahlt

Die gesamte Umsetzung wird der Bund bezahlen. Je nach tatsächlichen Kosten werden das rund 400 Millionen Euro sein. Das Geld wird in Tranchen überwiesen, je nach Baufortschritt. Um das überhaupt zu ermöglichen, braucht es einen auf den ersten Blick unspektakulären, aber immens wichtigen Formalakt: Die B 317 muss aus der Zuständigkeit des Bundes in jene des Landes Kärnten „wandern“. Dieses ist danach auch Bauherr und für den Betrieb zuständig. Dafür muss das Bundesstraßengesetz geändert werden. So wie es bereits für einen Straßenabschnitt im Burgenland und für einen in Wien der Fall war.

Betonleitwände zwischen Fahrbahnen

Vorrangiges Ziel ist die abschnittsweise Erhöhung der Sicherheit: Dafür bekommen all jene Teile der B 317, die zwei Fahrstreifen in jede Richtung haben, Betonleitwände zwischen den Fahrbahnen. Konkret ist das die Strecke von St. Veit-Nord bis Höhe Althofen und jene von Hirt (Gemeinde Micheldorf) bis Friesach. Dort sind durchschnittlich 15.000 bzw. 10.000 Kraftfahrzeuge pro Tag unterwegs. Dafür muss die Friesacher Straße stellenweise verbreitet werden. Es müssen Grundstücke angekauft werden, insgesamt etwa zehn Hektar. Dazu müssen auf diesen beiden Abschnitten insgesamt 18 Brücken und Unterführungen, zwischen drei und 95 Metern Länge, komplett oder teilweise erneuert werden. Das größte diesbezügliche Vorhaben ist die Brücke über die Gurk bei Mölbling.

Die Streckengrafik der B 317 mit den einzelnen Abschnitten und Maßnahmen © Land Kärnten

Das Nadelöhr bei Zwischenwässern bzw. Pöckstein, der einspurige Abschnitt zwischen Treibach und Hirt bleibt im Großen und Ganzen wie er ist. Der Verlauf der B 317 wird im Unterschied zu bisherigen Vorhaben nicht verändert. Es wird weder eine überdimensionale Brücke noch einen Tunnel geben. Sämtliche Varianten wurden von Bund, Land und Asfinag geprüft und als unrealistisch, weil viel zu teuer und zu aufwändig, verworfen. Sehr wohl wird aber der bestehende Straßenabschnitt saniert und das Tragwerk der Eisenbahnbrücke angepasst werden.

Wie geht es weiter? Mit der Vertragsunterzeichnung beginnen offiziell die zahlreichen vorbereitenden Maßnahmen: Die Änderung des Bundesstraßengesetzes, strategische Verkehrsprüfung, Konkretisierung der Kosten, Erstellung eines detaillierten Zeitplanes sowie die gesamten Behördenverfahren (Naturschutz, Forstrecht, Wasserrecht usw.) – alleine diese werden etwa vier Jahre dauern sowie die Prüfung durch den Landesrechnungshof, ehe die einzelnen Baumaßnahmen EU-weit ausgeschrieben werden dürfen. Zwischensanierungen sollen sofort nach Änderung des Bundesstraßengesetzes 2027/2028 beginnen. Frühester Start für den ersten Abschnitt des Sicherheitsausbaues ist derzeit das Jahr 2032. Sieben Jahre später sollen alle Maßnahmen umgesetzt sein.