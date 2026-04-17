Jetzt scheint wieder Bewegung in den seit Jahrzehnten geforderten Sicherheitsausbau der Friesacher Straße (B317) von St. Veit bis zur steirischen Landesgrenze zu kommen. Denn während die Klagenfurter Schnellstraße (S37) zwischen Klagenfurt und St. Veit/Glan-Nord in den vergangenen Jahren verbreitert und mit einer Mitteltrennung versehen wurde, lag der weitere Ausbau der Strecke in Richtung Norden jahrelang auf Eis.

Im Oktober des Vorjahres dann die überraschende Wende: Land Kärnten und Asfinag richteten eine Arbeitsgruppe ein, um die Planungen für den Sicherheitsausbau wieder aufzunehmen. Am Freitag gab Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber (ÖVP) bekannt, dass man beim Erarbeiten von Lösungsvarianten gemeinsam mit Bundesminister Peter Hanke (SPÖ) zu einem positiven Abschluss gekommen sei.

Mobilitätsminister Peter Hanke: „Für mich hat die Verkehrssicherheit oberste Priorität. Jeder Verkehrstote ist einer zu viel. Die Ausbaumaßnahmen auf der B317 sind entscheidend, um die Zahl der Unfälle auf dieser Strecke zu verringern. Ich freue mich daher sehr, dass wir gemeinsam mit dem Land Kärnten eine vernünftige und leistungsstarke Lösung für diesen Streckenabschnitt gefunden haben. Davon profitiert die gesamte Region – die Pendlerinnen und Pendler ebenso wie die Unternehmen“, sagt Hanke.

Details werden erst präsentiert

Gruber, der lange für den sicheren Ausbau der B317 gekämpft habe, sieht sich in seinen Bemühungen bestätigt. Die Einigung markiere „hoffentlich den letzten Schritt auf einem langen Weg der Verhandlungen und den ersten Schritt auf dem Weg zu einer sicheren, leistungsfähigen B317“. Die Details zu den vereinbarten Schritten werden kommende Woche im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz zu Investitionen in Kärntens Schienen- und Straßeninfrastruktur präsentiert.

Reaktion

Team Kärnten-Chef Bürgermeister Gerhard Köfer, der sich in seiner Amtszeit als Straßenbaureferent ebenfalls für diese Maßnahme ausgesprochen hat, begrüßte die Pläne. Die Ausbaumaßnahmen seien dringend nötig: „Die Anzahl an schweren Verkehrsunfällen, mit teilweise auch tödlichem Ausgang, war in den vergangenen Jahren dramatisch und es dürfte jedem bewusst geworden sein, dass hier enormer und umgehender Handlungsbedarf besteht.“