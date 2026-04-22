„Money, money!“, schrien maskierte Räuber, nachdem sie am 11. August 2024 um 3.30 Uhr früh durch ein Dachfenster in den Kollerwirt bei St. Veit an der Glan eingebrochen waren und dort auf den geschockten Promi-Wirt Tom Soete trafen. „Ich glaube, sie dachten, das Haus sei leer. Mein Sohn war zuvor mit dem Auto weggefahren“, berichtet das Opfer am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt. Als er sich wehren wollte, habe ihn einer der Täter mehrmals brutal mit einem Vorschlaghammer gegen den Kopf geschlagen, bis er bewusstlos wurde. „Mit kaltem Wasser haben sie mich wieder geweckt, ich war gefesselt und sie brüllten ‚dead or money‘. Da habe ich dann hingedeutet, wo der Tresor ist.“ Den stemmten sie aus der Wand und verschwanden mit der Beute – im Tresor sollen 25.000 Euro gewesen sein – wieder durch das Dachfenster. Das Opfer ließen sie blutend und gefesselt zurück. Dafür wurden die zwei Männer am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt zu fünf beziehungsweise acht Jahre Haft verurteilt.

Stempel im Reisepass

DNA-Spuren an der Leiter, die die Täter zum Einbruch nutzten, führte die Polizei zum Erstangeklagten, einem 27-jährigen Rumänen. Er wurde in Belgien verhaftet, gestand und beschuldigte den Zweitangeklagten als Drahtzieher. Einen 36-jährigen Rumänen, der auch am Mittwoch vor den Geschworenen und Richterin Sabine Götz bestritt, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Beweisen sollen es Stempel in seinem Reisepass. Er will im Tatzeitraum, als er bereits in Kärnten gewesen sein soll, die Grenze zur Ukraine überquert haben. Der Erstangeklagte wolle sich nur rächen, wegen eines Streits um eine Uhr.

Der Gastwirt nach dem Angriff © Wilfried Gebeneter

Der 27-Jährige blieb dabei, alles sei vom 36-Jährigen geplant worden. Etwa vier Monate zuvor habe er ihn angeworben: „Ich war süchtig nach Kokain und Crystal Meth. Er hat versprochen, dass es im Haus Unmengen von Geld und Kokain geben würde. Die Information habe er von einer Prostituierten erhalten, die dort ein- und ausgehen würde.“ Eine Woche vor der Tat hätte der 36-Jährige ihn mit einem Fiat abgeholt, sie seien von Rumänien über Ungarn nach Kärnten und direkt zum Kollerwirt gefahren. Auf einem Parkplatz hätten sie tagelang übernachtet und alles ausgekundschaftet. Zweimal hätten sie den Zugang mit der Leiter geprobt, beim dritten Mal dachten sie, das Haus sei leer und stiegen ein.

Keine Drogen

Nach dem Raub seien sie in Richtung italienische Grenze gefahren. Nachdem keine Drogen im Tresor waren, hätten sie sich gestritten und der 36-Jährige sei davongefahren. Die Frage der Richterin, ob er einen Teil der Beute erhalten hatte, verneinte der 27-Jährige: „Ich wollte nur Drogen, um in Italien am Meer Spaß zu haben.“ Dem Einwurf der Richterin, er hätte sich ja auch mit dem Geld aus der Beute Drogen kaufen können, entgegnete der Erstangeklagte damit, dass er ja noch 1000 Euro hatte, die er sich zuvor geborgt hatte.

Tom Soete, das Opfer der brutalen Home-Invasion gab im Zeugenstand an, keinen der beiden Täter zuvor gesehen zu haben: „Wohl nur mit Maske in dieser Augustnacht. Der kleinere, der mich mit dem Vorschlaghammer geschlagen hat, war etwas stärker. Von der Statur passen die beiden Angeklagten zu meiner Erinnerung. Und wenn ich sie anschaue, dann kommt die Angst wieder.“

Urteil

Nach etwa halbstündiger Beratung der Geschworenen wurden beide Angeklagten schuldig gesprochen. Der 27-jährige Erstangeklagte wurde zu fünf Jahren Haft zusätzlich zu einer bereits bestehenden 16-monatigen Strafe aus Antwerpen, verurteilt. Der Zweitangeklagte zu 8 Jahre Haft. „Das ist Schwerstkriminalität. In vier bis fünf Monaten Planung hatten Sie genug Zeit irgendwelche Alibis zu fingieren. Der Erstangeklagte war wesentlich glaubwürdiger in seine Ausführungen als sie und hat viel zur Aufklärung beigetragen“, begründet Richterin Sabine Götz das Urteil.

Der Erstangeklagte nahm das Urteil an, der Zweitangeklagte berief gegen das Urteil. Die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.