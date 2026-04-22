Wegen grob fahrlässiger Körperverletzung wurde am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt ein heute 15-jähriger Syrer verurteilt. „Ich habe Mamas Autoschlüssel und schließlich das Auto geklaut, Fahrpraxis habe ich schon zuvor mit dem Papa auf einem Parkplatz gesammelt“, erzählt der Schüler, der seit 2015 in Österreich lebt, Richter Uwe Dumpelnik.

Vier 15-Jährige nahm er am 25. August des Vorjahres als Passagiere mit auf die Spritztour, die ihn mit erhöhter Geschwindigkeit quer durch Villach führte. „Als mein Handy in der Hosentasche vibrierte und ich danach greifen wollte, habe ich das Lenkrad verrissen und den Unfall gebaut“, so der Teenager. Der Pkw krachte gegen einen Zaun und dann gegen einen Baum – der 14-Jährige wurde leicht verletzt, alle anderen schwer.

Erpressung vom Tisch

Zu dieser Tat war der Jugendliche geständig, angeklagt war er aber auch wegen Erpressung. Beim Verkauf eines Mopeds soll er von einem anderen 15-jährigen Villacher 50 Euro verlangt und dann mit der Drohung „sonst schlage ich dich behindert“ 400 weitere Euro erpresst haben. Der Angeklagte konnte aber glaubhaft versichern, dass sowieso der höhere Betrag vereinbart gewesen war und selbst der Käufer gestand ein, dass derartige Drohungen „Millieu-Sprache“ seien.

3600 Euro Schmerzensgeld

Wegen der grob fahrlässigen Körperverletzung wurde der Angeklagte von Richter Dumpelnik schuldig gesprochen und zur Zahlung von 3600 Euro Schmerzensgeld verpflichtet. Ansonsten geht er straffrei aus. Der 15-Jährige nahm das Urteil an, die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab. Das Urteil ist somit noch nicht rechtskräftig.