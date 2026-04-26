Als Marjan Kropiunik das erste Mal mit Snus in Berührung kam, war er 14 Jahre alt. Ausschlaggebend war sein Freundeskreis. „Ich bin ins slowenische Gymnasium gegangen und war in der Fußballakademie des FC Kärnten. Wir waren eine große Clique mit Fußballern und Eishockey-Spielern des KAC“, erzählt der heute 37-Jährige. Obwohl von der Akademieleitung „strengstens verboten“, habe es bei den Fußballspielern langsam angefangen, schwappte von den „Eishacklern“ rüber. „Irgendeiner hatte immer etwas dabei und irgendwann habe ich es probiert. Es hat nicht geschmeckt, mir nicht gut getan, und trotzdem habe ich es gemacht.“ Es war das Zugehörigkeitsgefühl, sagt er.

Mit der Spritze unter die Lippe

Snus ist ein aus Schweden stammender, feuchter Oraltabak, der in kleinen Beuteln oder lose unter die Oberlippe gelegt wird und Nikotin über die Mundschleimhaut abgibt. In der EU ist der Verkauf – außer in Schweden – verboten. Irgendwie gelangte der Kärntner trotzdem immer an den Tabak. „Entweder in Form kleiner, dunkler Beutel oder wir haben ihn lose mit einer Art Spritze aufgezogen und so unter die Lippe befördert.“

1,5 bis zwei Dosen am Tag

Anfangs konsumierte Kropiunik bei seinen Freunden mit, mal hatte der eine etwas dabei, dann der andere. Bald reichte ihm das aber nicht mehr. „Wenn ich Geld hatte, habe ich um drei, vier Euro eine Dose gekauft. Mit der Zeit brauchst du immer mehr. Erst alle zwei Stunden, dann jede Stunde, irgendwann waren es 1,5 bis zwei Packungen am Tag.“ Der damalige Teenager nahm Snus nicht nur vor dem Training und danach. „Wir haben sie in unseren Socken versteckt und heimlich mitten im Training genommen. Heute würde ich einen Herzinfarkt kriegen.“

Und als einer nach dem anderen nicht mehr ausreichte, nutzte Kropiunik zwei gleichzeitig, „einen links unter die Lippe, den anderen rechts. Es ging pausenlos dahin: Snus rein, Snus raus. Es war eine reine Sucht. 18 Stunden am Tag“.

„Ohne Corona hätte ich keine Chance gehabt“

Aufzuhören hat der 37-Jährige nicht nur einmal versucht – und das, obwohl er gesundheitliche Probleme deutlich merkte: in den Lungen, im Herzen. „Ich weiß gar nicht mehr, wie oft wir es probiert haben. Alleine, mit Freunden zusammen, mit verschiedensten Methoden. Geklappt hat nichts.“ Bis er im Herbst 2020 an Corona erkrankte und zudem von einer Seitenstrangangina geplagt war. „Ich habe drei Wochen lang keine Snus genommen, weil ich merkte, ich lande sonst im Krankenhaus. Danach habe ich die Chance ergriffen und es gelassen. Ich kann nicht sagen, wie ich sonst davon loskommen hätte können.“

Seit damals hat Kropiunik, der heute mit seiner Frau das Café Mozart in Klagenfurt betreibt, nicht wieder damit angefangen. Er raucht „zwischendurch zum Bier eine Zigarette, aber ich kaufe mir keine“. Ohne Corona, sagt er, wüsste er nicht, wie er aufhören hätte können. Auch, dass die Beutel immer teurer wurden, hat ihn nicht abgehalten. „Ich habe das grob überschlagen und sicher weit mehr als 60.000 Euro dafür ausgegeben. Das ist ein Wahnsinn.“

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