„Ein unbeschreibliches Erlebnis“ oder „Eine feurige Umarmung deiner Geschmackssinne“ und „Weird Wonderful“ (“Seltsam Wunderbar“) - mit diesen Worten wird in den Bussen der Klagenfurter Stadtwerke für Nikotinbeutel geworben, die in verschiedenen Geschmacksrichtungen (Pfefferminz, Mango, Wassermelone) erhältlich sind. Die Einschaltungen auf Infoscreens werden auch abgespielt, wenn die Schüler in der Früh in die Schule oder zu Mittag nach Hause fahren. Viele Eltern haben sich daher schon an die Medien oder die Stadtwerke gewandt.