In Kärnten wurden im Vorjahr deutlich weniger Fahrräder gestohlen. Mit 758 gab es um 27 Prozent weniger Fahrraddiebstähle als im Jahr 2024, informiert die Mobilitätsorganisation VCÖ. Innerhalb Kärntens wurden in Klagenfurt die meisten Fahrräder gestohlen, nämlich 477, und im Bezirk Feldkirchen die wenigsten. Da waren es nur zwei. Die Aufklärungsquote ist mit rund elf Prozent niedrig. Wichtig ist, die Zahl der Fahrrad-Abstellplätze weiter zu erhöhen, da diese eine wichtige Diebstahlprävention sind. Zudem gibt der VCÖ Tipps, wie man das Risiko eines Fahrraddiebstahls minimieren kann.

Stärkster Rückgang in Kärnten

Die Zahl der Fahrraddiebstähle ist im Vorjahr in Kärnten um 27 Prozent gesunken, das ist im Bundesländervergleich der stärkste Rückgang, weist der VCÖ auf aktuelle Daten des Innenministeriums hin. 758 Fahrraddiebstähle wurden in Kärnten der Polizei gemeldet, um 284 weniger als im Jahr 2024. „Das ist der drittniedrigste Wert in den vergangenen 25 Jahren, nur in den Jahren 2020 und 2021 wurden weniger Fahrräder gestohlen“, erklärt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer. Noch im Jahr 2015 gab es in Kärnten 1608 Fahrraddiebstähle.

Mehr sichere Abstellplätze

„Erfreulich ist, dass trotz steigender Anzahl an Radfahrerinnen und Radfahrern die Zahl der Diebstähle gesunken ist. Das Bewusstsein, das Fahrrad sicher abzusperren, ist gestiegen, die Qualität der Sicherungssysteme wurde besser und es gibt mehr sichere Abstellplätze“, nennt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer Gründe für den Rückgang. So gibt es bereits an vielen Kärntner Bahnhöfen absperrbare Radboxen.

Am meisten in Klagenfurt, am wenigsten in Feldkirchen

Innerhalb Kärntens wurden im Vorjahr in Klagenfurt mit 477 die meisten Fahrräder als gestohlen gemeldet. Auch österreichweit passierten zwei Drittel der Fahrraddiebstähle in den Landeshauptstädten, wie die VCÖ-Analyse zeigt. Klagenfurt weist pro 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern 45 Fahrraddiebstähle auf und liegt damit im Landeshauptstadt-Ranking im Mittelfeld. Höher sind die Werte in der Stadt Salzburg, Innsbruck und Graz.

Am wenigsten Fahrräder wurden im Vorjahr im Bezirk Feldkirchen mit zwei gestohlen. Das ist auch österreichweit der niedrigste Wert, informiert der VCÖ. Österreichweit am drittwenigsten Fahrraddiebstähle gab es im Bezirk Hermagor mit vier.

Bushaltestellen ohne Fahrrad-Abstellplätze melden

Ausreichend viele und sichere Fahrrad-Abstellplätze sind eine wichtige Diebstahlprävention, vor allem an stark frequentierten Orten, wie Einkaufsstraßen, Freizeiteinrichtungen und Sportanlagen, betont der VCÖ. Auch bei Bahnhöfen und insbesondere in den Regionen bei Bushaltestellen sind ausreichend Rad-Abstellplätze wichtig für all jene Fahrgäste, die mit dem Rad zum Öffentlichen Verkehr kommen. Bushaltestellen, bei denen Fahrrad-Abstellplätze fehlen, können noch bis 30. April bei der VCÖ-Initiative „Haltestellen im Fahrgast-Check“ auf https://map.vcoe.at/ gemeldet werden. Der VCÖ sammelt die Einträge und leitet sie an die zuständige Stelle weiter.

Immer absperren!

VCÖ-Tipps, wie man das Risiko eines Fahrraddiebstahls minimieren kann: Das abgestellte Fahrrad immer absperren, auch wenn man nur kurz in ein Geschäft geht. Beim Absperren darauf achten, dass der Rahmen mit dem Schloss an einem Fahrradbügel befestigt wird. Wird nur das Vorderrad am Fahrradständer angehängt, besteht die Gefahr, dass das Rad abmontiert und der Rest des Fahrrads gestohlen wird. Schnellspanner bei Sattel und Vorderrad durch Sicherheitsschrauben ersetzen und ein hochwertiges Fahrradschloss verwenden.

Aufklärungsquote niedrig

83 Fahrraddiebstähle wurden im Vorjahr in Kärnten geklärt. Die Aufklärungsquote bei Fahrraddiebstählen ist mit 10,9 Prozent niedrig. Der VCÖ empfiehlt, die Rahmennummer des Fahrrads zu notieren, so kann ein wiedergefundenes Fahrrad leichter an die rechtmäßige Besitzerin bzw. den Besitzer übergeben werden. Bei hochwertigen oder neueren Fahrrädern ist eine Diebstahlversicherung zu empfehlen. Dabei sollte auch Teilediebstahl inkludiert sein (Informationen beim VCÖ auf https://vcoe.at/)