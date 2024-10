Der Kärntner Polizei ging jetzt ein Serien-Fahrraddieb ins Netz. Am Sonntag hielten Beamte den 30-jährigen Unterstandslosen an, der mit einem Mountainbike durch Velden fuhr. Der Mann war bereits amtsbekannt. Bei der Kontrolle gestand er, das Fahrrad bereits am 9. Oktober in Villach gestohlen zu haben.

Die Beamten brachten den 30-Jährigen zur Einvernahme in die Polizeiinspektion Velden. Dort gestand er schließlich, von Juni bis Oktober insgesamt sechs Fahrräder gestohlen zu haben. Der Mann wird auf freiem Fuß angezeigt.