Am Sonntag in den frühen Morgenstunden gegen 5.15 Uhr fuhr ein 22-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land mit seinem Auto auf der Lastenstraße in Klagenfurt stadteinwärts. An der Kreuzung Lastenstraße – Viktringer Ring – Jesserniggstraße musste er wegen der roten Ampel anhalten.

Am zweiten Fahrstreifen daneben hielt ein 25-jähriger Mann aus Klagenfurt ebenfalls an. Nachdem die Ampelanlage auf Grünlicht umgeschaltet hatte, wollte der 22-Jährige links auf den Viktringer Ring einbiegen und beschleunigte seinen Pkw stark.

Der 25-Jährige musste eine Vollbremsung durchführen, um eine rechtwinkelige Kollision mit dem 22-Jährigen zu verhindern. Durch die starke Beschleunigung kam der 22-Jährige ins Schleudern und rechts von der Fahrbahn ab. Er überfuhr eine Grünfläche und prallte in weiterer Folge frontal gegen einen Baum.

Der 22-Jährige und sein 17-jähriger Beifahrer wurden unbestimmten Grades verletzt und ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Ein bei dem Lenker durchgeführter Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Am Pkw entstand Totalschaden.