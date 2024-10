Ein 42-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen fuhr in der Nacht auf Sonntag gegen 02.45 Uhr auf der B94 von St. Veit kommend in Richtung Feldkirchen. In der Gemeinde St. Urban kam er aus unbekannter Ursache in einer leichten Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto hob ab und streifte eine Betonmauer, landete wieder auf den Rädern, streifte eine gegenüberliegende Natursteinmauer und schlug in der Folge frontal in die Hausmauer eines Wohnhauses ein.

Der 42-Jährige konnte selbständig aus dem Fahrzeug aussteigen und wurde von den Hausbewohnern erstversorgt. Nach Versorgung durch den Notarzt brachte ihn die Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Klagenfurt. Ein Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird angezeigt.

Die Feuerwehr St. Urban reinigte die Unfallstelle und unterstützte bei der Verkehrsregelung. Am Auto entstand Totalschaden. Am Gebäude entstand ebenfalls Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.