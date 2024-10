In der Nacht auf Sonntag gegen 1.40 Uhr kam es in einer Klagenfurter Wohnung zum Streit zwischen einer 49-jährigen Slowakin und ihrem Lebensgefährten, einem 45-jährigen Slowaken. Im Zuge des Streits schlug die Frau den Mann mit einem Glasaschenbecher gegen den Kopf, wodurch dieser eine Platzwunde am Hinterkopf erlitt. Weiters erlitt er eine Wunde am Kinn und eine Bisswunde an der Hand.

Die 49-Jährige gab an, von ihrem Freund geschlagen worden zu sein, konnte aber keine genauen Angaben machen, wo oder wie sie dieser geschlagen hat. Gegen die Frau wurde eine Wegweisung und ein Betretungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die Alkotests ergaben bei beiden Personen eine starke Alkoholisierung.