Am Rückweg von der Angelobung in Wien nach Kärnten legte Kärntens neuer Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) einen Stopp für seine erste Amtshandlung ein: Gemeinsam mit Parteikollegen, Bundesminister Peter Hanke und Asfinag-Vorstand Hartwig Hufnagl wurde die legendäre „Nach Kärnten“-Tafel auf der Südautobahn (A2) wieder aufgestellt. Die grüne Wegweisung wurde im vergangenen August von Unbekannten entwendet. Nun kehrt sie als erste sichtbare Maßnahme des frisch angelobten Landeshauptmanns zurück an ihren angestammten Platz.

1989 und 2002 von Haider aufgestellt

Jörg Haider und Gerhard Dörfler präsentierten im Oktober 2002 die „Nach Kärnten“-Tafel im Minimundus in Klagenfurt, bevor sie in Wien aufgestellt wurde. © Archiv/Kleine Zeitung

Seit Jahrzehnten ist die Tafel fast schon zu einer Art Symbol der Heimat für alle Kärntnerinnen und Kärntner geworden, die von Wien aus ihre Heimreise antreten. Schon 1989 stellte sie etwa der verstorbene Landeshauptmann Jörg Haider auf. Auch bei Haider war es eine seiner ersten Handlungen als Landeshauptmann. Mitte der 1990er verschwand die Tafel. 2002 wurde sie gemeinsam mit dem damaligen Verkehrslandesrat und späteren Landeshauptmann Gerhard Dörfler von Haider erneut platziert.

Zeichen für Identität

Fellner freute sich, ein symbolträchtiges Zeichen für Kärnten setzen zu können: „Die ‚Nach Kärnten‘-Tafel macht unser Bundesland sichtbar und spürbar. Sie steht für unsere Identität, unser Selbstbewusstsein und für das, was Kärnten ausmacht. Und sie ist zugleich ein starkes Zeichen für die Stärke und Vielfalt aller Regionen in Österreich.“

© Lpd/Tobias Holzer

Bundesminister Peter Hanke: „Die Rückkehr der ‚Nach Kärnten‘-Tafel ist ein starkes Zeichen für Identität und Zusammenhalt. Gemeinsam mit dem Land und der Asfinag verbinden wir Tradition mit moderner Infrastruktur und machen die regionale Zugehörigkeit auf einer der wichtigsten Verkehrsachsen sichtbar. Ich freue mich, dass wir gleich am Tag seiner Angelobung als Landeshauptmann dieses symbolträchtige Schild gemeinsam mit Daniel Fellner wieder aufstellen konnten.“

Schönes Symbol

Die Südautobahn ist die längste Autobahn Österreichs und verbindet Wien, Graz, Klagenfurt und führt weiter bis nach Italien. Damit zähle sie zu den wichtigsten Verkehrsachsen des Landes, sagt Hufnagl: „Diese Werbetafel des Landes Kärnten am Beginn der Südautobahn, einer der wichtigsten Verkehrsachsen Österreichs, macht unsere Vision sichtbar und ist daher ein schönes Symbol, das wir gerne wieder aufstellen.“