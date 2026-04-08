„Bitte warten“ hieß es für Daniel Fellner vor seiner Wahl zum Landeshauptmann im Kärntner Landtag noch. Zumindest eine Stunde. Das Team Kärnten hat eine Aktuelle Stunde beantragt. Also eine Debatte im Vorfeld der eigentlichen Sitzung. Geht es nach dem Team Kärnten wird das, was im Anschluss passiert, so nicht mehr stattfinden. Der Kärntner Landeshauptmann soll in Zukunft direkt „vom Volk“ – also wie der Bundespräsident oder auch Bürgermeister – gewählt werden, lautet die Forderung. Hintergrund ist die „Übergabe“ des Amtes von Peter Kaiser an Fellner weniger als zwei Jahre vor der nächsten Landtagswahl.

„Drei Jahre nach der Landtagswahl wird heute jemand gewählt, der damals von niemandem gewählt wurde“, sagt Team-Kärnten-Klubobmann Gerhard Köfer. Der neue Landeshauptmann sei von Parteien bestimmt geworden und werde im Landtag nur noch abgenickt. Gleichzeitig würde das Team Kärnten im Zuge einer großen Reform auch den Bundesrat abschaffen wollen.

Die SPÖ ist skeptisch. Ein direkt gewählter Landeshauptmann könne zu einem Ungleichgewicht führen. „Was ist, wenn der Landeshauptmann keine Mehrheit im Landtag hat? Die Folge wäre eine Blockade, wie wir sie in den USA erleben“, sagt SPÖ-Klubobmann Luca Burgstaller. Zudem wäre auch eine Abwahl deutlich schwieriger, als es jetzt der Fall ist.

Als „politischen Deal ohne Volksentscheid“ bezeichnet FPÖ-Klubobmann Erwin Angerer die Wahl Fellners. Die Freiheitlichen hätten schon 2013 einen Antrag auf eine Direktwahl eingebracht, der keine Mehrheit fand.

Keinen „Mini-Trump“ auf Landesebene will ÖVP-Klubobmann Markus Malle haben. Abgesehen davon, dass die Bundesverfassung das ohnehin ausschließen würde, sehe man derzeit auch in der Landeshauptstadt, wozu eine Direktwahl führen kann. Es sei dem Zeitgeist geschuldet, dass nach einem „starken Mann“ gerufen wird, der über alles drüberfährt und die Verfassung in den Papierkübel schmeißt. „Wir sollten das Bundesland nicht dieser Gefahr aussetzen“, sagt Malle.

„Kein Landesfürstentum“

Das Thema der Aktuellen Stunde brachte auch Landtagspräsident Andreas Scherwitzl (SPÖ) ans Rednerpult. Er erinnerte die Freiheitlichen an den Wechsel an der Spitze in Salzburg. Die FPÖ sei die erste gewesen, die im Zuge der Wahl von Karoline Edtstadler auf mehr Macht, also auf einen „Deal“, aus war. „Ich bin kategorisch dagegen, den Landeshauptmann direkt zu wählen. Wir brauchen kein Landesfürstentum“, sagt Scherwitzl. Zu viel Konzentration der Macht auf eine Person würde die Demokratie nicht stärken, sondern schwächen.