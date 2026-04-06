Die SPÖ steht geschlossen hinter ihrem Parteivorsitzenden. Und auch die ÖVP macht mit, alles andere wäre ein Koalitionsbruch. Mit dieser Mehrheit ist klar: Daniel Fellner wird am Dienstag zum Nachfolger von Peter Kaiser als Kärntner Landeshauptmann gewählt. Offen ist allerdings noch, ob es mehr als die 22 Stimmen der SPÖ-ÖVP-Koalition geben wird. „Das steht den Klubmitgliedern in einer geheimen Wahl natürlich frei, wie sie sich entscheiden werden“, ist aus dem Team Kärnten zu hören. Dass es keinen Klubzwang gäbe, betont auch FPÖ-Parteichef Erwin Angerer, legt aber sein Wahlverhalten offen: „Ich kann nicht anlässlich des Rücktritts von Peter Kaiser Neuwahlen fordern, im Landtag aber dann Daniel Fellner wählen. Meine Stimme bekommt er nicht.“

Umfrage: Erkennen die Menschen Daniel Fellner?

Die heutige Landtagssitzung wird keine klassische Arbeitssitzung, aber auch keine Sondersitzung, die sich auf die Wahl von Fellner und Marika Lagger-Pöllinger als neues Regierungsmitglied beschränkt. In der aktuellen Stunde will das Team Kärnten die direkte Demokratie zum Thema machen. „Wir fordern seit Jahren, dass die Landeshauptleute direkt gewählt werden, das muss gerade an so einem Tag diskutiert werden“, ist aus dem Team Kärnten zu hören.

Daniel Fellner ist auch Thema im Satire-Podcast der Kleinen Zeitung