Er hievt in Arbeitsmontur einen Papiercontainer aufs Müllauto und serviert in weißem Hemd und schwarzer Hose in einem Café Espressi oder Verlängerte: In beiden ungewohnten Szenen wirkt er nicht ungelenk. Daniel Fellner (49), der heute im Landtag in Klagenfurt als Nachfolger seines Mentors und Freundes Peter Kaiser (67) zum neuen Kärntner Landeshauptmann gewählt wird, war zuletzt in den sozialen Medien bemüht, mit Videos seine Bekanntheit zu steigern. Mit seiner „Mitten im Leben“-Tour tauchte er – stundenweise – in verschiedenste Berufe und damit in den Alltag arbeitender Menschen ein.

Zumindest für wenige Stunden war Fellner als Kellner in einem Klagenfurter Café im Einsatz © KK/SPÖ

Doch abgehoben war Fellner eh nie. Nach der HTL-Matura war er Leitstellenleiter des Roten Kreuzes. Als einer der ersten Absolventen der SPÖ-Nachwuchsakademie holte ihn der damalige SPÖ-Chef Peter Kaiser als Parteigeschäftsführer an seine Seite, „weil er der Unkonventionellste war“. Mit schrägen Ideen wie Schneemännern statt teuren Plakaten, der Wiederbelebung von Hausbesuchen, aber ohne Untergriffe gegenüber den Mitbewerbern, war Fellner erfolgreicher Wahlkampfleiter. Denn nach blauen LH-Zeiten mit Jörg Haider und Gerhard Dörfler holte Kaiser 2013 für die SPÖ den Landeshauptmannsessel zurück. Nach der Wahl 2018 und neuerlichem SPÖ-Erfolg holte Kaiser seinen engen Vertrauten als Landesrat ins Regierungsteam. Das Ziel des damaligen Kommunalpolitikers Fellner, Zuhause in St. Andrä Bürgermeister zu werden, war damit passé. Doch mit den Zuständigkeiten für Gemeinden, Feuerwehren und Katastrophenschutz gab’s als Landesrat weiter enge Anbindungen an die Kommunen. Sehr bald zeichnete sich ab: Der Lavanttaler, mit Volksschullehrerin Sandra verheiratet und Vater dreier Söhne, gilt als Kaisers Kronprinz.

Selbstbewusst auf Kurs

Im September des Vorjahres löste der begeisterte Segler Kaiser als SPÖ-Chef ab und trat ans Steuerrad der Partei. Unmittelbar und damit schneller als von vielen erwartet, setzte Fellner selbstbewusst seinen Kurs und verwies damit auch auf Versäumnisse in Kaisers Zeit: Er wechselte im Regierungsteam aus, holte einen neuen Parteimanager, mit dem Koalitionspartner ÖVP wurden gleich Strukturreformen wie Abteilungszusammenlegungen in der Landesregierung gestartet. Zuletzt legte er mit der ÖVP schärfere Regeln für Asylwerber vor. Aufhorchen ließ Fellner mit seiner Bereitschaft, mit der FPÖ zu koalieren. Anders als Kaiser würde man es ihm zutrauen.

Spontaneität als Gefahr

Mit Fellner gibt es nicht nur einen Generationenwechsel an der Spitze des Landes. Er ist ein völlig anderer Politikertyp als der Intellektuelle Kaiser, der sich allerdings auch zum Landesvater entwickelte. Hemdsärmelig, unerschrocken, einer, der sich auch nicht scheut, als Aschermittwoch-Redner auf Einladung des steirischen SPÖ-Chefs Max Lercher aufzutreten. Einer, der gut zuhören kann, hinterfragt und Erkenntnisse in Lösungen einbaut, ein Teamplayer. So kannte man Fellner bisher. Als Landeshauptmann muss er in weitere Gewässer steuern, verantwortlich den Kurs fürs Land vorgeben, klare Ziele für Kärnten haben, strategisch und strukturiert vorgehen; erkennend, dass sein Hang zur Spontaneität die Gefahr birgt, Fehler zu machen. Die werden in der Funktion des Landeschefs öffentlich stärker wahrgenommen und verstärkt durch das Faktum, dass ab sofort zur Kärnten-Liga der Alpen Adria-Raum, die Bundes- wie EU-Ebene dazukommen.

Daniel Fellner als Thema im Satire-Podcast „Maurer & Cik“