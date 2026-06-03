50.000 ständige Bewohner, 10.000 Besucher, 20.000 Besatzungsmitglieder - das rund 1,8 Kilometer lange und 250 Meter breite „Freedom Ship“ („Friedensschiff“) eines Unternehmens aus Florida soll alle bisher dagewesenen Kreuzfahrtschiffe um ein Vielfaches übertreffen. Es könnte als die weltweit erste wirklich ständig „schwimmende Stadt“ in die Geschichte eingehen. Billig ist das Unterfangen freilich nicht, jetzt werden Investoren für das Megaprojekt gesucht.

Laut den Plänen von Freedom Cruise Line International soll das Schiff so ziemlich alles bieten, was auch in einer herkömmlichen Stadt an Land zu finden ist: Dazu gehören Wohnungen, Schulen, Krankenhäuser, Banken, Parks, Shopping-Center und sogar ein eigener Flughafen. Auch Nachtclubs und eine Essenshalle über zwei Etagen sind vorgesehen. Insgesamt sollen 80.000 Menschen auf 30 Stockwerken Platz finden.

Ständig auf Weltreise

Die Idee für das gigantische „Freedom Ship“ geht auf den Ingenieur Norman Nixon zurück, dem in den späten 1990er-Jahren eine „mobile Meereskolonie“ vorschwebte. Damals scheiterte das Projekt jedoch an den immensen Kosten, die Pläne wurden nie umgesetzt. Einen neuerlichen Anlauf wagt nun Freedom Cruise Line International. „Wir sind zuversichtlich, dass wir das auf die Beine stellen können, aber alles steht und fällt mit der Finanzierung“, erklärt CEO Roger Gooch gegenüber der britischen Tageszeitung „The Telegraph“.

Der Bau des einzigartigen „Freedom Ships“ soll heute rund 15 Milliarden US-Dollar (knapp 13 Milliarden Euro) kosten. Das Schiff müsste wegen seiner Größe aus einzelnen Modulen zusammengesetzt werden. Gerechnet wird mit einer Bauzeit von vier Jahren. Anders als ein klassisches Kreuzfahrtschiff ist es eher als geschlossene Gemeinschaft gedacht, welche die Welt alle paar Jahre umrunden soll. Das Schiff sei dem Unternehmen zufolge nicht für Kurzreisen, sondern für einen langfristigen Aufenthalt konzipiert.

Energie kommt aus Kernkraftwerk

Derzeit gibt es keinen einzigen Hafen, an dem das XXXL-Schiff anlegen könnte, berichtet „NDTV“. Die Passagiere, das Personal und der Proviant sollen mit kleineren Fähren zum Schiff transportiert werden. Nicht einmal zum Tanken müsste das futuristische Schiff anlegen. Die Energie für den Antrieb könnte aus einem eigenen Kernkraftwerk kommen. Nixon erlebt die Weiterentwicklung seiner Idee jedenfalls nicht mehr, er starb im Jahr 2012.

Als bisher längstes je gebautes Schiff gilt der Tanker „Jahre Viking“ mit einer Länge von knapp 460 und einer Breite von 69 Metern. Das Öltankschiff ist mittlerweile abgewrackt.