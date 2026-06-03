Der Abschnitt der B 20 (Mariazellerstraße) zwischen Kapfenberg und Thörl zählt wohl zu den leidgeplagtesten in der Steiermark. Immer wieder muss diese etwa wegen Steinschlags oder anderer Umweltereignisse einseitig oder total gesperrt werden. Erst Ende Februar dieses Jahres sorgten herabgestürzte Felsbrocken für eine fast zweiwöchige Totalsperre, ehe man die Straße mit Ampelregelung einseitig öffnen konnte. Diese einseitige Sperre besteht weiterhin.

Um ein Haar wäre es dieser Tage aber auch ein Stück straßenaufwärts, im Bereich der Thörler Kläranlage, zu einer Totalsperre gekommen. Im Zuge des stürmischen Wetters fiel nämlich eine große Buche vom Hang in das Schutzbauwerk und beschädigte dieses. Im betroffenen Bereich wurde deshalb die Fahrbahn in Richtung Bruck gesperrt, am heutigen Mittwoch begann man dann mit der Beseitigung des umgestürzten Baumes.

Kran und „heldenhafter“ Einsatz

Das geschah unter Einsatz eines Autokrans, mit dessen Hilfe Felsfacharbeiter einer Spezialfirma gemeinsam mit der Straßenmeisterei Bruck und dem Landesgeologen den Laubbaum sicher aus dem Fangnetz heben konnten. Auch sechs weitere Buchen, die bereits morsch waren und in das Bauwerk zu stützen drohten, wurden dabei entfernt. „Die Helden des Einsatzes sind für mich die Arbeiter, die in luftiger Höhe mit den Motorsägen hantieren“, lobt Landesgeologe Marc-André Rapp.

Während der Arbeiten musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden, eine Totalsperre wurde durch den raschen Einsatz aber verhindert. Zur Reparatur des beschädigten Schutzbauwerkes sollen voraussichtlich in zwei Wochen neue Anker in den Hang gebohrt werden. Im Zuge dessen ist möglicherweise erneut mit einer einseitigen Sperre zu rechnen.

Für viele Pendlerinnen und Pendler aus und nach Thörl dürfte diese Nachricht und vor allem die Vermeidung der Totalsperre trotz allem für Aufatmen sorgen. Schließlich gilt bei vielen von ihnen ohnehin: „Hauptsache nicht wieder über den Pogusch.“