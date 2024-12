Binnen weniger Sekunden veränderte sich am 22. Oktober für Familie P. in Kärnten die Welt. Von einer hoffnungsvollen Zukunft mit ihrem Sohn zu einer Welt voller Schmerz und Trauer. In der Türk-Kaserne in Spittal/Drau löste sich gegen 16 Uhr aus der Dienstpistole eines Wachsoldaten (21) ein Schuss und traf den Grundwehrdiener Mustafa P. (21) in die Brust. Der junge Mann verstarb kurze Zeit später im Klinikum Klagenfurt.