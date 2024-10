Dramatische Wende in den Ermittlungen zum Tod eines Soldaten (21) in Kärnten: Die Staatsanwaltschaft (StA) Klagenfurt ermittelt wegen Mordverdachts gegen einen 20-jährigen Kärntner, bestätigt Behördensprecherin Tina Frimmel-Hesse. „Wir werden noch am Donnerstag die Untersuchungshaft beantragen.“

Wie berichtet, löste sich am Dienstagnachmittag aus der Dienstpistole (Glock 17) eines Wachsoldaten (20) ein Schuss und traf den 21-Jährigen im Oberkörper. Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt ins Klinikum Klagenfurt geflogen, dort ist er kurze Zeit später jedoch leider verstorben. Der Schütze wurde vorübergehend festgenommen und wird, ebenso wie zahlreiche Zeugen, seitdem von den Ermittlern befragt. Bisher ging man von einem Unfall aus. Aus der Pistole des Wachsoldaten soll sich ein Schuss gelöst haben. Das hat sich offenbar nicht bestätigt.

Bewegende Trauerfeier

Am Donnerstag fand in der Stadt Spittal eine bewegende Trauerfeier für den 21-Jährigen statt. Mehr als 100 Menschen fanden sich vor der türkischen Moschee ein, um gemeinsam zu beten. Die Familie des Getöteten stammt aus der türkischen Provinz Yozgat.

Beide Soldaten – Opfer und Schütze – stammen aus dem Bezirk Spittal. Sie sind am 6. Mai dieses Jahres zu ihrem Grundwehrdienst in die Türk-Kaserne eingerückt. Der 20-Jährige absolvierte eine Ausbildung zum Wachsoldaten und ist seit Juli im Dienstrad, so Michael Bauer, Sprecher des Verteidigungsministeriums. Das heißt: 24 Stunden Dienst, danach zwei Tage frei.

Die Aufgabe eines Wachsoldaten ist es, jeden zu kontrollieren, der die Kaserne betreten will, erklärt Bauer. Von den Personen, die die Heeresanlage verlassen wollen, werden vor allem jene überprüft, die ein Ausgangsverbot haben.

Glock 17

Bewaffnet war der Wachsoldat mit einer Pistole Glock 17. Diese wird vor Dienstantritt, unter Aufsicht eines zweiten Soldaten, an einem eigens vorgesehen Platz und in einer mit Sand gefüllten Holzbox geladen. Erst danach kommt sie in den Holster. Dort und auf dieselbe Weise wird sie nach dem Dienst entladen. „Sollte sich dabei, aus welchen Gründen auch immer, ein Schuss lösen, geht er in den Sand und gefährdet niemanden“, sagt Bauer.

Während des Dienstes ist die Glock 17 geladen im Holster und durch diesen vor einer unbeabsichtigten Schussabgabe geschützt. Gezogen werden darf die Waffe nur in einem klaren Bedrohungsszenario. Solange die Waffe nicht gezogen und der Abzug nicht betätigt wird, kann sich praktisch kein Schuss lösen. Das gilt auch für den Fall, dass die Glock 17-Pistole auf den Boden fällt. Eine Art Aufprallsicherung soll das verhindern.

„Man kann nichts ausschließen“

Natürlich könne man nichts ausschließen, so Bauer. Ihm sei jedoch kein Fall bekannt, wo sich unter den zuvor beschriebenen Umständen, versehentlich ein Schuss aus einer Glock 17 gelöst habe. „Aber ausschließen kann und will ich nichts. Was genau passiert ist, klären Experten“, sagt Bauer.

Und die dürften jetzt zum Schluss gekommen sein, dass die Schussabgabe kein zufälliges Unglück gewesen ist, sodass die StA die U-Haft beantragt hat.

Für den 20-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.