Am Mittwoch in den Morgenstunden gerieten eine 24 Jahre alte Villacherin und ihr 28 Jahre alter Partner in deren Wohnung in Villach in Streit. Im Zuge dessen griff die Frau zu einem Messer und fügte dem Mann zwei Schnitte zu. Daraufhin konnte der Mann seiner Partnerin das Messer abnehmen und fügte ihr dabei ebenfalls Schnittverletzungen zu.

Die Frau wurde nach der Erstversorgung von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Villach gebracht. Der Mann lehnte eine Versorgung durch die Rettung ab, er wurde vorläufig festgenommen.

Betretungsverbot

Gegen ihn wurde ein Annäherungs- und Betretungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Die weiteren Erhebungen erfolgen durch den Kriminaldienst des Stadtpolizeikommandos Villach.