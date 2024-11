Schwerer Arbeitsunfall am Donnerstag im Bezirk Feldkirchen: Ein 44-jähriger Mann aus Slowenien verletzte sich um 11.35 Uhr bei der Durchführung von Holzarbeiten an der linken Hand.

Mit Hand in laufendes Sägeblatt geraten

Was war geschehen? Er schnitt bei einem Hotel in der Gemeinde Reichenau mit einer Kappsäge Holzleisten zu. Laut ihm hätte er eine Holzleiste nach dem Schnitt zu schnell mit der linken Hand nach rechts weitergeschoben - dabei soll er mit der Hand in das laufende Sägeblatt geraten sein. Der 44-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber RK1 ins LKH Villach geflogen.