Einen tödlichen Verkehrsunfall meldet die Polizei in Bad Eisenkappel am Donnerstag. Er soll sich um 6 Uhr am Luschasattel ereignet haben. Über die Identität des Verunglückten und über den Unfallhergang war vorerst nichts bekannt. Obwohl die Rettung sofort vor Ort war, kam für den Pkw-Lenker leider jede Hilfe zu spät.

Im Einsatz waren weiters die Feuerwehren Bad Eisenkappel, Rechberg und Miklautzhof.

Weitere Informationen folgen.