Im Drogenrausch verunfallte ein 21-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal am Donnerstag kurz nach Mitternacht im Ortsgebiet von Spittal. Er und sein Beifahrer (17) wurden dabei leicht verletzt.

Mit seinem Pkw fuhr der 21-Jährige um 0:05 Uhr auf der B 100 in Richtung Lendorf, kam links von der Fahrbahn ab , prallte gegen einen Hydranten und stieß in weiterer Folge gegen eine Betonmauer. Da die verständigte Polizei bei dem Lenker Symptome einer Suchtmittelbeeinträchtigung feststellte und im Pkw eine geringe Menge an Cannabiskraut, ein Grinder und eine Wasserpfeife vorgefunden wurden, wurde der Mann von einem Arzt untersucht, der eine Fahruntüchtigkeit aufgrund einer Suchtmittelbeeinträchtigung und Übermüdung feststellte.

Führerschein abgenommen

Der Führerschein wurde dem Lenker abgenommen, betreffend der sichergestellten Suchtmittel folgen weitere Erhebungen.

Am Fahrzeug und dem Hydranten entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz stand auch die Freiwillige Feuerwehr Spittal mit zwölf Personen.