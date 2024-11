Feuerwehreinsatz in Villach: Am Mittwoch kurz vor 18.30 Uhr meldete eine Anruferin via Notruf der Feuerwehrleitstelle Villach, dass es aus einem Fenster im 3. Stock eines Mehrparteienhauses im Stadtteil Untere Fellach brennt und bereits Flammen und Rauch sichtbar sind.

Sofort wurden die Hauptfeuerwache Villach sowie die Freiwilligen Feuerwehren Pogöriach und die örtlich zuständige FF Fellach alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass es zu einem Brand in einer Küche gekommen war, so die Hauptfeuerwache (HFW) Villach in einer Aussendung.

Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden © HFW Villach

„Die Frau flüchtete noch rechtzeitig aus der Wohnung und konnte die Tür zum Brandherd schließen, um eine weitere Rauchausbreitung zu verhindern“, sagt Martin Regenfelder, stellvertretender Kommandant der Hauptfeuerwache Villach.

Ein Atemschutztrupp der Hauptfeuerwache konnte die Situation in der Küche rasch unter Kontrolle bringen und das Feuer, das in einer Pfanne mit geschmolzenem Kerzenwachs ausgebrochen war, rasch löschen. Mittels Wärmebildkamera wurde die Einrichtung auf Glutnester untersucht und die Wohnung mit einem elektrischen Hochleistungslüfter rauchfrei geblasen.

Verletzungen unbestimmten Grades

Die Mieterin wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Roten Kreuz und dem Notarzt ins LKH Villach gebracht. Andere Bewohner oder Tiere kamen nicht zu Schaden, so Regenfelder.

Im Einsatz standen die zuvor genannten Feuerwehren, das Rote Kreuz, ein Notarzt und die Polizei.