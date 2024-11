Ein Tief nähert sich von Norddeutschland dem Alpenraum, begleitet von einer Kaltfront, die am Donnerstag-Nachmittag Kärnten und Osttirol erreicht. Der Niederschlag in Kombination mit den niedrigen Temperaturen könnte vor allem Freitagfrüh für Probleme auf den Kärntner Straßen sorgen: Experten warnen vor Glatteis. In höheren Lagen könnte es auch schneien.

„Drei bis fünf Stunden lang wird es primär regnen. Die Schneefallgrenze sinkt zwar mit der Kaltfront auf 1300 bis 1500 Meter, es gehen sich aber nur ein paar Schneeflocken aus“, sagt Steffen Dietz vom Wetterdienst Ubimet. Pack, Koralpe oder Gurktaler Alpe könnten davon profitieren.

Vor allem der Regen könnte in der Nacht auf Freitag und Freitagfrüh in Kärnten und Osttirol für Probleme sorgen. Dietz: „Die Höchstwerte bewegen sich am Donnerstag noch um die 4 Grad in Osttirol und 7 Grad in Kärnten. Es lockert aber auf, vielerorts ist mit einer klaren Nacht zu rechnen und regional mit Glatteis in der Früh, denn die Temperaturen gehen leicht unter den Gefrierpunkt.“

Es wird sonnig

Tagsüber verläuft der Freitag meist von der Früh weg sehr sonnig. Lokale Nebel- oder flache Hochnebelfelder lösen sich rasch auf, auch im Klagenfurter Becken sollte sich der Nebel nicht lange halten. Am Wochenende herrscht sonniges, trockenes Wetter, in Unterkärnten lockert sich der Nebel allerdings nur langsam auf.