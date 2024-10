Am Dienstagvormittag war ein 57-jähriger Mann mit seinem Pkw im Stadtgebiet von Klagenfurt unterwegs. Dabei kam er aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto eines Mannes (46) aus Klagenfurt. In weiterer Folge prallte er gegen zwei am dortigen Parkplatz abgestellten Pkw.

Der 57-jährige Klagenfurter setzte seine Fahrt fort und verständigte kurze Zeit später selbst die Polizei. Beide Beteiligten wurden unbestimmten Grades verletzt und durch den Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt gebracht.