Damit hat sie nicht gerechnet! Als Melissa Naschenweng bei ihrem Konzert am Samstag in der Stadthalle Graz „I am from Austria“ anstimmte und singend durchs Publikum schlenderte, traf sie ihren Vater Andreas Müllmann. Die Freude war groß, wie ein Video zeigt, das der Schlagerstar auf Instagram gepostet hat.

Müllmann ist Gastwirt in Kötschach-Mauthen in Kärnten und Musiker. Sein Lokal wurde schon in frühen Jahren zur Bühne für die talentierte Tochter. Und Müllmann war es auch, der mit Melissa Naschenweng am Anfang ihrer Karriere 200.000 Kilometer von Auftritt zu Auftritt fuhr - bis zu 180 waren es in einem Jahr, wie die Sängerin vor kurzem in der Promistunde von Radio Flamingo erzählte.

Video: Überraschung im Publikum

Heute gilt die 34-Jährige als erfolgreichste Österreicherin im Schlagergeschäft, Neider inklusive. „Jahrelang habe ich nicht verstanden, warum manche Menschen so viel Hass in sich tragen“, sagt Naschenweng, die sich längst eine „dickere Haut“ zugelegt hat. Das zeigt auch der Text, den sie zum Video vom Treffen mit ihrem Vater in Graz geschrieben hat: „Ihr macht’s mich alle einfach so glücklich und dann weiß ich einfach wieder, dass die paar bösen Menschen, die es da draußen gibt, uns nichts anhaben und vor allem niemals aufhalten können.“

Fotos: Melissa Naschenweng in Graz

Video: Fans im „Melissa-Fieber“