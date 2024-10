Jetzt ist es so weit: Die dritte Singleauskoppelung aus dem Album „Alpenbarbie“ von Melissa Naschenweng ist live. Unter dem Titel „Wenn i den Teufel brauch“ singt die Kärntner Schlagersängerin über die Höhen und Tiefen der Liebe. Auf Instagram und YouTube rührt die 34-Jährige bereits seit Tagen dafür die Werbetrommel. Am Freitag dann war es so weit und die Fans erfuhren, warum Melissa Naschenweng den Pakt mit dem Teufel einem Treffen mit Engerln vorziehen (muss).

Das Lied handelt von einer Achterbahnfahrt der Gefühle „zwischen Himmelsfahrt und Höllenritt“, auf die einen ein „fescher“ Teufel schickt, der einem zuvor den Himmel auf Erden versprochen hat.

Der nächste Termin, den sich Fans schon jetzt vormerken können, ist der Sonntag: Denn am 20. Oktober ist die Sängerin in der „Promistunde“ auf Radio Flamingo erstmals als Moderatorin in Aktion.