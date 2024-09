Ihre Fans hatten schon sehnsüchtig darauf gewartet, Donnerstag um 17 Uhr war es soweit: Das Video zu Melissa Naschenwengs neuem Song „Michl mit der Sichl“ wurde auf Youtube veröffentlicht. Und das Ende überrascht durchaus: Der Schlagerstar schafft es nämlich nicht, das Herz des jungen Mannes zu erobern. Dieser ist nämlich, wie sich herausstellt, bereits vergeben - an einen Mann! „Das Video ist sensationell und mit dem Ausgang hat wohl niemand gerechnet“, schreibt ein Fan in den Kommentaren.

In Kitzbühel gedreht

Gedreht wurde das Video im August in Kitzbühel. Der „Michl“, der dem Schlagerstar darin den Kopf verdreht hat, ist Peter Mairhofer. Der gebürtige Tiroler nahm 2021 bei „Austria‘s next Topmodel“ teil. Der „Michl mit der Sichl“ ist nach „Legenden“ ein weiterer Vorgeschmack auf das neue Album des Kärntner Schlagerstars. „Alpenbarbie“ erscheint am 10. Jänner 2025.

Gabalier-Bruder

Im echten Leben schlägt Naschenwengs Herz nicht für den „Michl“, sondern für Toni Gabalier. Im Sommer des Vorjahres machte die 34-Jährige ihre Beziehung zu dem Bruder von Andreas und Willi Gabalier öffentlich.