Fans von Schlagerstar Melissa Naschenweng können den Freitag gar nicht mehr erwarten, denn da erscheint die dritte Single ihres Albums „Alpenbarbie“. Und wie die vorab auf Instagram und YouTube veröffentlichten Textzeilen zeigen, geht die Lesachtalerin bei „Wenn i den Teufel brauch“ einen Pakt mit Luzifer ein.

„Wenn i den Teufel brauch, ruaf i di an“, singt Naschenweng. Und weiter: „Zwischen Himmelsfahrt und Höllenritt, wos mocht ma nit alles für die Liebe mit.“ Am Freitag gibt es auch die ganze Version des Liedes und das Rätsel um die Liebesgeschichte mit allen Höhen und Tiefen wird aufgelöst.

Premiere als Moderatorin

Am Sonntag, dem 20. Oktober, versucht sich die 34-Jährige übrigens erstmals als Moderatorin. Auf Radio Flamingo wird sie eine Stunde lang das Programm in der „Promistunde“ gestalten. „Ich hab alle rausgeschmissen und darf das machen, was ich glaub‘“, erzählt sie auf Instagram und verspricht: „Ich werde euch ein bisschen Musik spielen, aber auch ganz viel erzählen, ein paar Schmankerl sind dabei, bissi was Lustiges, ein paar tiefgründige Geschichten.“