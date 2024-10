Hat sie in der Früh noch auf der Alm mitgeholfen, ist dann auf dem Traktor zum Soundcheck in die Grazer Stadthalle gefahren und teilt jetzt knapp 4000 Besuchern in der Grazer Stadthalle ihre Tagebuch-Aufzeichnungen in ihren Liedern? Wer weiß das schon?. Nur die „Alpenbarbie“ selbst, wie Melissa Naschenweng ihr nächstes, am 10. Jänner 2025 erscheinendes Album nennt. Ein paar Titel davon hat sie jetzt schon im Live-Repertoire – wie den „Michl mit der Sichl“.