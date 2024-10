„Ich war als Kind ein Riesenfan der Serie. Deshalb war das richtig cool für mich, dabei sein zu dürfen“, sagt Schauspielerin und Model Jazz Egger. Die gebürtige Oberkärntnerin lebt und arbeitet in Kalifornien, USA. Vor circa einem Jahr stand sie in Los Angeles für die amerikanische Kultserie „X-Factor: Das Unfassbare“ mit Jonathan Frakes vor der Kamera. Jetzt werden die neuen Mystery-Folgen im deutschen Fernsehen (RTL II) ausgestrahlt und zwar am 1. und 3. November ab 20.15 Uhr.

Jonathan Frakes präsentiert erneut spannende Geschichten © APA / Rtlzwei

Jazz Egger spielt in einer der Kurzgeschichten Friederike Brion, die einst eine kurze, aber heftige Liebschaft mit Johann Wolfgang von Goethe hatte. „Es war ganz lustig, da ich eine Perücke trug und meine ganzen Tattoos abgedeckt wurden. Und wir haben auf Englisch gedreht, daher bin ich gespannt auf meine deutsche Synchronstimme“, so die Kärntnerin, die schon einmal bei „X-Factor“ mitspielen durfte, damals aber im Hintergrund: „Ich kenne die Produzenten und Regisseure schon lange. Dieses Mal hatte ich aber eine Sprechrolle.“

Auflösung am Ende

Insgesamt werden am 1. und 3. November auf RTL II vier brandneue Folgen der amerikanischen Kultserie zu sehen sein. Zahlreiche Hollywood-Stars spielen in den spannenden Kurzgeschichten mit, darunter Richard Karn (“Hör mal, wer da hämmert“), Betsy Baker (“Grey‘s Anatomy“) und Bryan Langlitz (“House of Cards“). Ob die gezeigten Geschichten wahr sind oder nur der Fantasie entstammen, verrät Erzähler Jonathan Frakes dann wie gewohnt immer erst am Ende jeder Folge.