961 Slowenen und Italiener müssen am Sonntag ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Sie leben in einem Umkreis von 400 Metern um die Fundstelle einer hochexplosiven Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Bei Bauarbeiten in der Grenzstadt Nova Gorica (italienisch: Nuova Gorizia; deutsch: Neu-Görz), nahe der italienischen Küstenstadt Triest, kam am 23. September unter den Gleisen des Bahnhofs eine englische 104 Kilogramm schwere Fliegerbombe zu Tage. Am kommenden Sonntag soll das gefährliche Kriegsrelikt entschärft werden.

Allen wird geholfen werden

Die grenzüberschreitende Evakuierung der Einwohner wird um 8 Uhr Früh beginnen. Ab diesem Zeitpunkt darf im Umkreis von 400 Metern die rote Gefahrenzone nicht mehr betreten werden. 961 Anrainer werden ihre Wohnadressen verlassen müssen. „Wir werden alle Haushalte anschreiben. Täglich von 9 bis 14 Uhr gibt es auch einen telefonischen Informationsdienst im Rathaus, der alle auftretenden Fragen beantworten kann. Wer sich nicht selbst in der Lage sieht, der Evakuierungsanordnung Folge zu leisten, dem wird geholfen werden“, teilt Bürgermeister Samo Turel mit. Allen Anwohnern, die während der Evakuierung keine Möglichkeit hätten an einem sicheren Ort unterzukommen, werden im Rathaus Räumlichkeiten zur Verfügung stehen.

© Civilna Zaščita Nova Gorica

Rote und gelbe Zone

„Zwischen 9 und 10 Uhr werden Einsatzkräfte die Rote Zone kontrollieren und sicherstellen, dass keine Person mehr in der Gefahrenzone verblieben ist“, sagt Turel. Ab 10 Uhr werden Sirenen auf die Gefahr hinweisen. Ab diesem Zeitpunkt dürfen weitere 2064 Personen, die in der erweiterten gelben Zone mit einem Durchmesser von 600 Metern leben, ihre Häuser nicht verlassen.

Einsatzkräfte werden sowohl auf slowenischer als auch auf italienischer Seite den gesamten Evakuierungs- und Schutzbereich mit Drohnen überwachen. Trotz der Tatsache, dass der Evakuierungsbereich vollständig geräumt sein werde, werde die Sicherheit durch die Anwesenheit sowohl der Polizei als auch der Angehörigen der Schutz- und Rettungsdienste angemessen gewährleistet, versichern die Behörden.

Straßensperren

Zwischen 7 und voraussichtlich 11 Uhr werden auch die ehemaligen kleinen Grenzübergänge in der Erjavčeva-Ulica und in Solkan geschlossen, erklärt der Zivilschutz: „Besonderes Augenmerk legen wir auch auf den Radweg entlang der Grenze, der zu diesem Zeitpunkt ebenfalls gesperrt sein wird. Der Panovec-Tunnel wird während der Evakuierung wegen der Erneuerung der Straße ebenfalls gesperrt sein.“

© Civilna Zaščita Nova Gorica

Achte Fliegerbombe

Für die Bewohner von Nova Gorica werden Evakuierungen mittlerweile zur Gewohnheit. Seit Beginn der Renovierungsarbeiten am Bahnhof wurden bereits acht Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg aufgespürt. Das bisher größte Exemplar wurde am 25. August gefunden und wog 226 Kilogramm. Auch diese wurde erfolgreich und ohne Zwischenfälle entschärft.

„Ich bitte die Bewohnerinnen und Bewohner erneut, wie bisher den Anweisungen aller Behörden Folge zu leisten, damit die Aktion möglichst schnell und erfolgreich und vor allem auch für alle Beteiligten und für alle Bewohnerinnen und Bewohner sicher ablaufen kann. Die Evakuierung ist vollständig mit der italienischen Seite abgestimmt“, erklärt die Bürgermeisterin.