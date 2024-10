Wie wichtig eine funktionierende Versorgung mit sauberem Trinkwasser ist, mussten die Klagenfurterinnen und Klagenfurter in den vergangenen Wochen am eigenen Leib erfahren, nachdem Enterokokken im Leitungswasser gefunden worden waren. Damit der Ausbau der Wasserinfrastruktur vorangetrieben werden kann, hat der Bund zur Förderung solcher Projekte 43 Millionen Euro freigegeben. In Kärnten fließen davon 4,9 Millionen Euro in den Ausbau der Trinkwasserversorgung, der Abwasserentsorgung und des Hochwasserschutzes.