Bei den Olympischen Spielen in Paris sprang sie heuer zur Silbermedaille, 2020 in Tokio holte sie sogar Gold für Deutschland. Die 30-jährige Leichtathletin Malaika Mihambo gehört in ihrer Disziplin Weitsprung seit Jahren zu den besten der Welt, gewann je zweimal Gold bei Europa- und Weltmeisterschaften. Wie sie nun auf Instagram teilt, holt sich die Ausnahmesportlerin einen Teil ihrer Sprungkraft am Wörthersee.

Auf Instagram schreibt Malaika Mihambo: „Liebe Grüße vom Wörthersee! Nach einer intensiven Saison ist es entscheidend, sich eine Auszeit zu gönnen und vollständig zu regenerieren. Um frische Energie für die nächste Saison zu tanken, habe ich erneut das Medical Health Resort Vivvamayr (@vivamayrmariawoerth) besucht. Dort finde ich stets alles Nötige, um Körper und Geist zu stärken. Ein großes Dankeschön an das hervorragende Team von Vivamayr, für die herzliche Gastfreundschaft und den exzellenten Service. Ich habe mich rundum wohlgefühlt und freue mich darauf, euch bald wieder zu besuchen. Bis bald, eure Malaika.“

Gesundheitstempel der Stars

Immer wieder besuchen Stars der Unterhaltungsbranche, Models und andere Promis das vielfach ausgezeichnete Resort. Schauspieler wie Liz Hurley, Chuck Norris, Heike Makatsch oder Super-Model Naomi Campbell waren schon zu Gast in Maria Wörth. Sogar Größen aus „Bollywood“ und indische Topsportler tanken Energie am Wörthersee. Auf dem Programm stehen etwa Diäten unter medizinischer Aufsicht, Personal Trainer, Massagen, Therapien, medizinische Untersuchungen und Schönheitsbehandlungen.