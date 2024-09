Im Sommer hatte Charlien ihren großen Auftritt. Bei der „Starnacht am Wörthersee“ stand die Kärntner Sängerin mit Semino Rossi für ein Liebes-Duett („Musik meines Herzens“) auf der Bühne. Jetzt lässt die 30-Jährige wieder solo von sich hören. Vor wenigen Tagen erschien ihre neue Single „Sag lieber nichts“. In dem Song geht es um Bindungsängste in einer Beziehung. Parallel dazu erschien auch das Musikvideo. Dieses wurde in einem verlassenen Hotel auf der kroatischen Insel Krk gedreht. Für die Kärntnerin war es „die perfekte Location“ für den Videodreh zum neuen Song.

Debüt-Album 2025

Vor dem Duett mit Schlagerstar Semino Rossi war die Kärntnerin schon solo mit dem Song „Millionen Optionen“ erfolgreich und in mehreren deutschen TV-Shows zu Gast. Die studierte Musikpädagogin ist Tochter einer Südafrikanerin und eines Österreichers, stammt aus Oberkärnten und lebt im Rosental. Die Kärntnerin hat zwei Söhne und arbeitet als Lehrerin. Aktuell ist sie zudem mit der Arbeit an ihrem Debüt-Album beschäftigt, das im kommenden Jahr erscheinen soll.