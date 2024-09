Einige Eckpfeiler von Udo Jürgens‘ Leben standen in Kärnten – zwischen der Kindheit im Schloss Ottmanach am Fuße des Magdalensberges und dem Plan im hohen Alter, nach Kärnten zurückzukehren. „Udo würde sich ein Haus bauen mit Tonstudio und allem, was er braucht. Wir hatten sogar schon einen Platz ausgesucht. Wir würden nebeneinander auf der Wiese sitzen und auf die Karawanken schauen. Doch das waren nur Träume und wir wussten das – leider.“ An diese Gedankenspiele kann sich Manfred Bockelmann, der zehn Jahre jüngere Bruder von Udo Jürgens, noch gut erinnern.