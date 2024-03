Reportage. Am Freitag schließt die Volksschule Ottmanach endgültig. Sowohl der Bau als auch das Ende der Schule, die einst Udo Jürgens besuchte, waren von Aufregung begleitet.

Die Türe in den Gymnastikraum ist einen kleinen Spalt geöffnet. Vorsichtig wagt Direktorin Edith Patscheider einen kurzen Blick hinein, bevor sie die Türe weiter öffnet. In diesem bunten Raum knien fast 30 Kinder in einem Halbkreis, ihnen gegenüber sitzt eine Dame mit einer Gitarre in der Hand. „So singen wir ein Abschiedslied“, beginnen hohe Kinderstimmen zu singen, als Patscheider die Türe wieder schließt. Die ganze Schule bereitet sich auf das Ende vor.