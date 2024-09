Die Mama hatte das Ziel bereits ganz klar abgesteckt. „Finale! Du musst das gewinnen“, feuerte sie ihren Sohn Ian Jules an. Der Kärntner Influencer war am Samstagabend bei der neuen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) zu sehen, die jetzt auf RTL ausgestrahlt wird. Die Castings fanden im Europa-Park in Rust statt. Bereits im Mai schaute das Filmteam bei Ian Jules in Klagenfurt vorbei. Und da gab sich der selbstbewusste Kärntner durchaus siegessicher und machte eine „Kampfansage an Dieter Bohlen“. Der Musikproduzent sitzt gemeinsam mit Sängerin Beatrice Egli, Rapperin Loredana und Sänger Pietro Lombardi in der diesjährigen DSDS-Jury.

„Ich mag die Österreicher“

Neben seiner auffallend bunten Garderobe hatte Ian Jules den Song „Easy“ von Cro mit im Gepäck. War die Begeisterung bei der Jury zunächst noch groß (“Ich mag die Österreicher“), so endete der Auftritt des Kärntner Influencers dann doch früher als gedacht. Bohlen unterbrach mit einem Handzeichen den Song frühzeitig. Für Pietro Lombardi stand fest: „Mir hat‘s nicht gereicht“ und der Pop-Titan legte nach: „Du siehst zwar aus wie ein bunter Vogel, aber klingen tust du wie ein Beamter.“ Der Jury war der Auftritt des Kärntners schließlich zu „normal“. Fazit: Vier Mal ein „Nein“.

Ian Jules nahm es sportlich. Auch wenn er eigentlich nicht damit gerechnet hatte, dass ihm keines der Jurymitglieder eine zweite Chance geben würde. Was bleibt, ist ein „Erinnerungsstück“ auf seiner Haut. Sein Papa (“Er ist mein Lieblingstätowierer“) verpasste ihm ein neues Tattoo: DSDS 2024.