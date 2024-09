„Das Traumhotel“ - so der Titel einer beliebten TV-Serie, die von 2003 bis 2014 produziert wurde und bei der Otto Retzer Regie führte. Da war es also passend, dass das neue Buch des Kärntner „Tausendsassa“ genau diesen Titel trägt. Am Donnerstag wurde das Werk im Rahmen eines Galadinners im Festsaal des Schlosshotels Velden präsentiert.

Alles da, was Rang und Namen hat

Mit launigen Worten begrüßte Retzer Gäste und Freunde und gab bereits von Beginn an humorvolle Anekdoten preis. Im Anschluss folgte ein musikalischer Gruß der bekannten englischen Band „The Magic Platters“. Ein Gespräch auf der Bühne zwischen Otto Retzer und der Schauspielerin Barbara Wussow sorgte bei den hochkarätigen Gästen für beste Unterhaltung. Anschließend begeisterte der erste DSDS-Gewinner Alexander Klaws musikalisch, der unter anderem das Titellied „Fly Away“ der Serie „Das Traumhotel“ performte.

Mit Erich Falkensteiner - zu seiner Hotelgruppe gehört das Schlosshotel Velden - diskutierte Otto Retzer auch über das Schmuckstück in der Westbucht des Wörthersees, das auch in seinem Buch behandelt wird. Sängerin Emely Myles sorgte mit „I Will Always Love You“ von Whitney Houston für Gänsehautmomente.

Unter den Gästen gesehen wurde als weiterer Überraschungsgast Heino sowie Angelika Spiehs mit ihren Söhnen David und Benjamin, Hoteldirektorin Julia von Deines, Inge und Kurt Georg Unzeitig, Hoteldirektor Roland Hirtenfelder, Baumeister Hans Werner Frömmel, Thomas und Andrea Hroch und viele Hoteliers aus den im Buch vorgestellten Häusern.