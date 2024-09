Erstmals nach ihrer mittlerweile rechtskräftigen Scheidung vom deutschen Moderator und Comedian Oliver Pocher kehrt die gebürtige Klagenfurterin Amira Aly in ihre Kärntner Heimat zurück. Genauer gesagt weilt die 31-Jährige im Schlosshotel Velden und schmiedet offensichtlich ihre Zukunftspläne. Das verrät die Moderatorin und zweifache Mutter via Postings auf Instagram.

Dass Amira Aly in Zukunft wieder öfter in Kärnten verweilen will, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Offensichtlich will sie aber nicht mehr die Vorzüge eines Hotels genießen, sondern sich richtig zu Hause fühlen. In ihrer Instagram-Story postete sie am Montag ein Foto mit Plänen. „EFH Amira“ ist auf einem Dokument zu sehen, ein Eigenheim in ihrer alten Heimat dürfte somit Form annehmen. Das Unternehmen Griffnerhaus ist demnach aktuell mit den Plänen beschäftigt.

Grundstück in Magdalensberg?

Wo genau Amira künftig ihren Wohnsitz haben soll, verrät sie selbstverständlich nicht. Glaubt man allerdings den Gerüchten, will sich die gebürtige Klagenfurterin in der Gemeinde Magdalensberg niederlassen, dort soll sie schon vor geraumer Zeit ein Grundstück erworben haben. Unklar ist auch, ob sie dauerhaft zurückkehren oder weiterhin in Köln wohnhaft bleiben will.