Die Kette an gastronomischen Veränderungen und Schließungen in der Region Villach reißt nicht ab. Nachdem Manuel Politzky sein Aus als Geschäftsführer von drei Lokalen in Velden bekanntgab und der Gasthof „Genottehöhe“ in Villach mit November geschlossen wird, wurde nun eine weitere Veränderung bekannt. Jungunternehmer Julian Kramer verkauft den bekannten „Gegendtalerhof“ in Treffen. Der Schritt kommt überraschend, hat Kramer kürzlich erst einen Neuzugang in der Küche vermeldet. Dieser soll zumindest vorerst weiterkochen, rundherum berichtet Kramer aber von mehr als stürmischen Zeiten für die Gastronomie.